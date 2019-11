Goal 50, per la prima volta nella storia della classifica premiate anche 25 donne

Goal 50 cambia volto e per la prima volta si sdoppia. La classifica, che da sempre ha visto protagonisti i migliori 50 calciatori uomini, ha premiato i 25 calciatori e le migliori 25 calciatrici del mondo negli ultimi 12 mesi. Ad aggiudicarsi il primo posto nella lista “rosa” è la centrocampista statunitense Megan Rapinoe, mentre per gli uomini vince il difensore del Liverpool Virgil van Dijk.

La classifica, stilata da oltre 500 giornalisti di Goal.com – il noto portale che fa parte del Gruppo DAZN – evidenzia come il calcio femminile sia cresciuto e venga ora considerato al pari di quello maschile. Un’ulteriore conferma dell’importanza della parità di genere anche in ambito sportivo. Una scelta che è stata apprezzata anche da alcune delle principali squadre femminili di calcio italiane come Inter, Milan e Roma, che hanno realizzato dei video dedicati all’iniziativa.

Nessuna rappresentante del campionato italiano è riuscita ad entrare nella Top 25, ma alcuni dei club più prestigiosi hanno accolto con entusiasmo la novità. L’attaccante dell’Inter e della Nazionale Stefania Tarenzi, le giocatrici della Roma Andrine Hegerberg e Allyson Swaby e il difensore del Milan Francesca Vitale, hanno espresso la loro preferenza e il loro gradimento nei confronti dell’iniziativa.

Di seguito la top 5 della Goal 50:

Goal 50 Men

1 Virgil van Dijk

2 Lionel Messi

3 Mohamed Salah

4 Cristiano Ronaldo

5 Sadio Mane

Goal 50 Women

1 Megan Rapinoe

2 Lucy Bronze

3 Sam Kerr

4 Ada Hegerberg

5 Pernille Harder

Qui la classifica completa

