Foggia, spari contro l’auto del capitano Davide Di Pasquale dopo la mancata promozione in serie B

Tre spari contro l’auto del capitano. Poche ore dopo la sconfitta del Foggia nei play-off per accedere alla serie B, l’auto del difensore Davide Di Pasquale è stata presa a colpi di pistola.

Il veicolo, una Jeep Renegade, era parcheggiato all’interno dello stadio Pino Zaccheria di Foggia mentre la squadra si trovava in trasferta a Lecco per la finale di ritorno dei play-off di Lega Pro. Nonostante la sconfitta per 3-1, che ha vanificato il sogno della promozione in serie B, i tifosi rossoneri hanno applaudito e ringraziato tutti i giocatori.

Nel parcheggio dello Zaccheria invece venivano esplosi tre colpi di arma da fuoco contro il finestrino anteriore del suv di Di Pasquale. Sulla vicenda sta indagando la divisione investigazioni generali e operazioni speciali (digos) della questura di Foggia, mentre la tifoseria organizzata ha preso le distanze dalla possibile intimidazione.

“Questo gesto ci fa capire perché non raggiungiamo le categorie superiori molto di più di un torto arbitrale o di una sconfitta in campo”, ha commentato l’onorevole del M5S Giorgio Lovecchio. “Condanno fermamente il balordo che si è reso autore di questo grave atto intimidatorio, ma sono certo che i veri tifosi del Foggia non abbiano nulla a che fare con questi gesti incivili”.