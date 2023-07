Arrestato Galtier: l’allenatore del Paris Saint-Germain accusato di razzismo

Il calcio francese è scosso dalla notizia dell’arresto di Cristophe Galtier. L’allenatore campione di Francia con il Paris Saint-Germain è stato fermato oggi dalla polizia insieme al figlio John Valovic-Galtier nell’ambito di un’indagine per discriminazione razziale e religiosa. i due saranno a disposizione delle autorità per 24 ore. Poi saranno rilasciati o portati davanti al tribunale per rispondere delle imputazioni.

I fatti contestati risalgono al periodo in cui allenava il Nizza. A raccontarli è stato l’ex direttore sportivo del club provenzale, Julien Fournier, in una mail indirizzata al proprietario Dave Brailsford, in cui riportava un episodio avvenuto il 9 agosto 2021. “Christophe Galtier è poi arrivato nel mio ufficio e ha salutato suo figlio che mi ha detto: ‘puoi verificare con mio padre quello che ti ho detto’”, il contenuto della mail riportata dalla stampa francese. “Una volta che il suo agente/figlio se n’è andato, ho detto a Christophe della discussione che avevo appena avuto e gli ho chiesto se tutto questo fosse vero. Lui mi ha risposto che dovevo prendere in considerazione la realtà della città, e che in effetti non potevamo avere così tanti neri e musulmani nella squadra”.

Galtier aveva già smentito le accuse negli scorsi mesi, quando era venuta alla luce l’inchiesta della procura di Nizza. Il tecnico 56enne aveva detto di essersi sentito ferito “al livello più profondo”, annunciando un’azione legale. Il responsabile della comunicazione del Psg, Julien Maynard, aveva parlato di “gravi accuse”, affermando che il club lo avrebbe pienamente sostenuto. L’allenatore ha ancora un anno di contratto con il Psg, ma si parla di un imminente esonero. Al suo posto potrebbe arrivare Luis Enrique. Sotto la guida di Galtier il club è riuscito a vincere il suo 48esimo scudetto, ma in Champions League non è andato oltre gli ottavi di finale.