Grande amarezza dopo l’annuncio del ritiro di Matteo Berrettini dal torneo di Wimbledon, perché risultato positivo al Covid. Il tennista romano, che lo scorso anno conquistò una storica finale, poi persa contro Djokovic, era tra i grandi favoriti di questa edizione. E dire che il test al Coronavirus non è affatto obbligatorio a Wimbledon, ma Berrettini ha deciso di farlo lo stesso perché “aveva sintomi moderati e per responsabilità nei confronti del suo entourage”, come ha scritto oggi su Instagram, annunciando la decisione di ritirarsi. Tra l’altro, l’organizzazione del prestigioso torneo inglese non impone esplicitamente un divieto di giocare, qualora un giocatore abbia sintomi o sia positivo a un test antigenico.

Nel Regno Unito al momento il Covid è trattato di fatto come un’influenza. Non è previsto nessun isolamento in caso di positività, i test eseguiti sono pochissimi e le mascherine non sono obbligatorie neppure sui mezzi pubblici. “Ho avuto sintomi influenzali e sono stato in isolamento negli ultimi giorni”, ha spiegato il numero uno azzurro.

“Nonostante i sintomi non siano gravi, ho deciso che era importante fare un altro test questa mattina per proteggere la salute e la sicurezza dei miei compagni concorrenti e di tutti gli altri coinvolti nel torneo”. Dall’inizio del torneo già un’altra testa di serie, il croato Marin Cilic, si è dovuto ritirare sempre per il Covid. “Non ho parole”, conclude il 26enne romano, “per descrivere l’estrema delusione che provo. Il sogno è finito per quest’anno, ma tornerò più forte. Grazie per il sostegno”.