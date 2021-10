Barcolana 2021: percorso e streaming

Oggi, domenica 10 ottobre 2021, va in scena la Barcolana 2021, la regata più affollata del mondo, che si svolge nel Golfo di Trieste. All’evento parteciperanno tantissime imbarcazioni. Alle 10,30 la partenza. Ospiti d’onore dell’evento le medaglie d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020, Ruggero Tita e Caterina Banti, presenti assieme alla Federazione Italiana Vela. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Percorso

Il percorso della Barcolana 2021 è stato confermato rispetto alla precedente edizione. Si tratta di un quadrilatero a vertici fissi posizionato nel Golfo di Trieste, della lunghezza totale di 13 miglia nautiche. La partenza è fissata alle ore 10.30 e la linea è posizionata tra Barcola e Miramare; si procede per 210 gradi, per 4,3 miglia nautiche, fino a raggiungere la prima boa, quindi segue un disimpegno di 0,90 miglia, per 332 gradi. Da Boa 2 a Boa 3, al largo del Castello di Miramare, si naviga per 4 miglia, quindi si torna verso Barcola, lungo la costa, per 2,3 miglia. Al largo del Faro della Vittoria inizia la fase finale della regata, che conduce gli equipaggi all’arrivo: si naviga per 160 gradi fino a raggiungere, dopo un miglio e mezzo, la Diga del Porto Vecchio, dove, di fronte alla piazza dell’Unità, è posizionato l’arrivo della regata.

Barcolana 2021: faro della Vittoria

In occasione della 53esima edizione della Barcolana (2021) il Faro della Vittoria di Trieste sarà aperto al pubblico con orario continuato dalle ore 9,30 alle ore 17,30. L’ingresso è gratuito, ma è obbligatorio il green pass o un documento attestante un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti. Potranno accedere al Faro un massimo di sei visitatori per volta, mantenendo la distanza interpersonale anche sulle scale. La durata media della visita è di 15 minuti, compresi salita, visita e discesa.

Streaming e tv

Dove vedere la Barcolana 2021 in diretta tv e live streaming? La Rai, come di consueto, sarà Main media partner e proporrà l’evento in diverse forme su tutti i device possibili: Tv, radio, web e social unendo di fatto le anime editoriali del Gruppo. I Tg, Rainews24, i Gr e la Tgr racconteranno lo svolgimento della regata, la Tgr Friuli Venezia Giulia continuerà a diffondere immagini e storie da Trieste in diretta mentre sarà Rai Sport (e Rai 3 sul canale 103 per il FVG) – con la voce di Giulio Guazzini, domenica 10 ottobre a partire dalle ore 10 – a descrivere, live, ogni attimo della gara. La chiusura dell’edizione numero 53 della Barcolana sarà proposta, oltre che da Rai Sport, anche da ‘Agorà week end’ che, alle 8 su Rai 3, sarà in diretta da Piazza Unità d’Italia per il ‘mollate gli ormeggi’. Giusi Sansone, dagli studi di Napoli, si collegherà con i protagonisti e la Capitaneria di Porto che garantirà la sicurezza in mare. L’evento andrà in onda anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay che permette di seguire i vari canali live in diretta. Sempre su RaiPlay troverete diversi servizi da Trieste con Mirko Matteucci, protagonista de ‘Le storie di Mirko’, programma originale che propone al pubblico brevi reportage tematici realizzati ‘on the road’. Importante anche il supporto di Radio2 che già dal 7 ottobre con ‘I lunatici’ lancerà la regata di Trieste e continuerà a parlarne in ‘Caterpillar’, ‘Tre per 2’, ‘Decanter’ e ‘Il momento migliore’. Presente anche la radio in lingua italiana e slovena proposta dalla sede regionale del Friuli Venezia Giulia (i programmi saranno realizzati nello studio RF allestito presso il villaggio Barcolana). Tutte le trasmissioni radiofoniche saranno disponibili anche su RaiPlayRadio.