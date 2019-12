L’Atalanta agli ottavi di Champions League: battuto lo Shakhtar 3-0

Un’impresa. L’Atalanta è agli ottavi di Champions League dopo aver superato lo Shakhtar per 3-0 in Ucraina nell’ultima partita della fase a gironi. I bergamaschi chiudono così il loro girone al secondo posto, alle spalle della corazzata Manchester City.

La squadra di Gasperini, dopo la storica qualificazione in Champions, ha scritto un altro capitolo indelebile della propria avvenuta europea: la prima volta agli ottavi di finale, tra le grandi del calcio mondiale. A determinare questo traguardo la vittoria in Ucraina per 3-0 dei nerazzurri e la contemporanea vittoria del City in trasferta a Zagabria contro la Dinamo (1-4). L’Atalanta chiude così il girone C al secondo posto con 7 punti.

I gol arrivano tutti nel secondo tempo: prima Castagne al 66esimo, poi il raddoppio di Pasalic al minuto 80, infine, al 94esimo la rete del 3-0 finale di Gosens. Su Twitter l’account ufficiale della Dea ha esultato così.

