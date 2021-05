Atalanta Juventus streaming e diretta tv: dove vedere la finale di Coppa Italia

ATALANTA JUVENTUS STREAMING TV – Stasera, mercoledì 19 maggio 2021, alle ore 21 Atalanta e Juventus scendono in campo al Mapei Stadium di Reggio Emilia, partita valida per la finale della Coppa Italia 2020-2021 che vedrà sugli spalti il pubblico seppur con limitazioni di numero e distanziamento. Dove vedere Atalanta Juventus in diretta tv e live streaming? Rai? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Atalanta Juventus: dove vederla in tv

La finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus sarà visibile in diretta tv in chiaro, gratis, su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Atalanta Juventus è in programma per le ore 21 di oggi, mercoledì 19 maggio 2021.

TUTTE LE NOTIZIE SULLA SERIE A

Dove vedere la partita in live streaming

In live streaming la partita di Coppa Italia Atalanta Juventus sarà visibile tramite la piattaforma, riservata agli abbonati Sky, SkyGo, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate. Anche in qualche paese estero. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

DOVE VEDERE LE PARTITE DI CALCIO IN STREAMING

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Atalanta Juventus in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Malinovskyi, Zapata. All.: Gasperini.

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Ronaldo. All. Pirlo

Le parole degli allenatori

Alla vigilia della finale di Coppa Italia i due allenatori di Atalanta e Juventus, Gasperini e Pirlo, hanno parlato in conferenza stampa. Ecco i loro interventi:

GASPERINI

“Sarebbe la ciliegina, ma la torta è quanto abbiamo fatto negli ultimi cinque anni. Questa è la seconda finale, ci siamo qualificati tre volte in Champions. Non abbiamo alzato un trofeo, ma questi sono dei successi. Potrebbe essere il suggello che tutti ci chiedono, ma noi abbiamo la forza e la consapevolezza dei risultati che ci hanno portato fino a qui. Rispetto a due anni fa è diverso l’avversario, il contesto e i valori delle squadre.Da quella finale abbiamo tratto qualche insegnamento”.

“Quando giochi con loro non puoi pensare di essere favorito. È come il Real Madrid: sono squadre costruite con ambizioni e traguardi diversi. Crediamo comunque di poter vincere contro un avversario così forte e prestigioso”. Rispetto alla partita vinta un mese fa contro i bianconeri, l’allenatore dell’Atalanta si aspetta un match diverso: “Ogni gara ha una sua storia. Credo possa essere una partita differente nonostante le squadre si conoscano bene. Non eravamo mai riusciti ad arrivare davanti alla Juventus in campionato, significa che siamo stati più bravi”.

PIRLO

“C’è un trofeo da alzare. Siamo concentrati solo su questo match perché abbiamo guadagnato una finale sul campo e abbiamo grande voglia di portare a casa questa coppa. Quello che è successo domenica in campionato non ci deve far perdere energie, da giovedì inizieremo a pensare alla partita di Bologna. Penso a far bene in queste due partite, poi ci sarà tempo di parlare del futuro”.

“È una squadra che ti porta ad alzare il ritmo, gioca una partita a livello europeo. Li conosciamo e loro conoscono noi, sappiamo a cosa andiamo incontro. Gasperini si sta togliendo delle grandi soddisfazioni con il lavoro che sta facendo, ha portato l’Atalanta a giocare la Champions League a un livello riconosciuto in tutta Europa”.

IL CALENDARIO DELLA SERIE A 2020-2021