Argentina-Francia: chi è Szymon Marciniak, l’arbitro designato per la finale dei Mondiali Qatar 2022

Chi è Szymon Marciniak, l’arbitro desiganto dalla Fifa per dirigere la finale dei Mondiali Qatar 2022 Argentina-Francia oggi, 18 dicembre? Si tratta di un arbitro 41 anni, il primo polacco nella storia a dirigere una finale Mondiale. Per il fischietto, nato a Plock e internazionale dal 2011, questo è stata la sua seconda coppa del mondo. Oltre a lui, la quaterna arbitrale sarà poi composta da Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz e Tomasz Kwiatkowski.

In Qatar Marciniak ha già diretto due partite ed entrambe coinvolgevano le due finaliste, la seconda gara del girone tra Francia e Danimarca (2-1) e l’ottavo Argentina-Australia (2-1). In questa stagione, oltre a dirigere gare del campionato polacco, è stato impiegato dall’Uefa in Champions League (tra le altre gare anche Barcellona-Inter e Dinamo Zagabria-Milan) e in Inghilterra-Italia di Nations League. Era stato impeccabile nella gara del Camp Nou, dopo le grandi polemiche tra nerazzurri e blaugrana dopo la partita di andata.

Carriera

Ma conosciamo meglio Szymon Marciniak, l’arbitro della finale dei Mondiali Qatar 2022 Argentina-Francia. Arbitra nella massima serie polacca dal 2008 ed è “internazionale” dal 1 gennaio 2011. Nell’ottobre del 2012 fa il suo esordio nella fase a gironi della UEFA Europa League, e circa un anno e mezzo dopo, nel marzo 2014, arriva a dirigere un ottavo di finale della stessa competizione.

Ha diretto diverse partite tra nazionali giovanili, valide per la qualificazione agli europei di categoria, ed inoltre alcune partite di qualificazione ai mondiali di Brasile 2014. Nel settembre 2014 Szymon Marciniak dirige per la prima volta una gara di qualificazione agli europei del 2016, nella fattispecie Estonia-Slovenia. Pochi giorni dopo, viene ufficializzato anche il suo debutto nella fase a gironi della UEFA Champions League, viene designato nell’occasione per un match della prima giornata tra gli italiani della Juventus e gli svedesi del Malmö.

Nel 2015 è selezionato dall’UEFA in vista del Campionato europeo di calcio Under-21 2015. Viene designato, dopo due apparizioni nella fase a gironi, per la finale tra Svezia e Portogallo, il 30 giugno 2015 allo stadio Eden Aréna di Praga. Il 15 dicembre 2015 viene ufficialmente selezionato per gli europei del 2016 in Francia.

Nell’aprile 2016 riceve per la prima volta la designazione per una semifinale (di andata) di Europa League, nell’occasione la sfida tra gli ucraini dello Šachtar e gli spagnoli, detentori del titolo, del Siviglia. Agli europei di Francia 2016 il fischietto polacco dirige due gare della fase a gironi, e successivamente un ottavo di finale, quest’ultimo tra Germania e Slovacchia.

Nell’aprile 2017 Szymon Marciniak viene resa nota dalla FIFA la sua convocazione al Mondiale Under 20, in programma tra maggio e giugno 2017 in Corea del Sud.

Nel novembre 2017 è designato dalla FIFA per dirigere un play off UEFA valido per l’accesso ai mondiali di Russia 2018, nello specifico la gara di ritorno tra Irlanda e Danimarca. Il 29 marzo 2018 viene selezionato ufficialmente dalla FIFA per i mondiali di Russia 2018, edizione in cui dirige due gare della fase a gironi (Argentina-Islanda e Germania-Svezia).

Il 7 maggio 2018 l’UEFA comunica la sua designazione in qualità di quarto ufficiale della finale di Europa League 2017-2018, in programma il 16 maggio 2018 presso il Parc Olympique Lyonnais di Lione tra Olympique Marsiglia e Atletico Madrid. E ora la partita più importante della sua carriera: la finale dei Mondiali Qatar 2022 Argentina-Francia.