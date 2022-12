L’Argentina campione del mondo fa scalo a Roma. Ma niente incontro con Papa Francesco

Dopo più di 16 anni, la Coppa del mondo ha fatto ritorno in Italia. Solo per qualche ora però: il tempo per l’aereo della nazionale argentina di fare scalo a Roma Fiumicino, prima di proseguire verso Buenos Aires, dove Messi e i suoi compagni sono attesi all’alba di domani.

La sosta è durata due ore, senza che giocatori o staff scendessero dall’aereo della compagnia “Aerolineas Argentinas”, decorato con l’immagine dell’otto volte vincitore del Pallone d’oro e i colori della nazionale albiceleste. Nessuna visita in Vaticano, come alcuni avevano invece anticipato negli scorsi giorni. L’ipotesi era quella di un incontro tra la squadra e papa Bergoglio, grande tifoso dell’Argentina, prima del ritorno in patria per i festeggiamenti. La squadra è invece rimasta sulla pista dell’aeroporto Leonardo da Vinci, da cui l’aereo è ripartito dopo il rifornimento.