“Messi diventerà campione quando ormai non ci sarò”: la profezia di Maradona è realtà

Pochi mesi prima di morire, Diego Armando Maradona lo aveva predetto: l’Argentina di Messi vincerà il Mondiale. Lo ha fatto in una delle sue ultime conversazione con il giornalista argentino Pablo Caballero, del portale Infobae. Una lunga chiacchierata, tra il campione e il giornalista, piena di comparazioni tra la sua carriera e quella di un altro campione: Lionel Messi.

Diego aveva previsto tutto: “Messi sarà campione quando io ormai con ci sarò più”, disse l’ex Napoli che in quel periodo viveva nella località di Branden e dirigeva il Gimnasia y Esgrima de La Plata (Gelp). Era il 2019.

Si trovava in compagnia del suo avvocato, Matias Morla, e del suo portavoce, Maxi Pomargo, due tra le persone poi accusate dalle figlie di Maradona di essere tra gli artefici della sua morte a novembre del 2020.

La “charla” tra i tre, come nella maggior parte delle volte, era sul calcio e, prendendo spunto dalla presenza nella casa di una replica della Coppa del Mondo, era stato chiesto a Diego perché Messi non era riuscito ancora a diventare campione.

“Nel 2006 è stato per lui come per me nel 1978, era pronto ma non l’hanno schierato”, ha detto Maradona, iniziando quindi a fare una serie di comparazioni tra la sua carriera e quella di Messi. Nel 2010, quando lo stesso Diego guidava la Seleccion il problema secondo lui fu quello di scontrarsi troppo presto con la corazzata tedesca.

“Nel 2014 abbiamo perso per quelle cose del calcio. Nella finale è mancato quel pizzico di fortuna che ci aiutò nell’86, perché la fortuna gioca!”, ha quindi aggiunto. Sul 2018 Maradona non nutriva nessuna speranza a causa del tecnico Jorge Sampaoli, nei confronti del quale è sempre stato estremamente critico.

Secondo Diego, grande ammiratore e difensore di Messi c’era ancora tempo per la “Pulga”. “Per me Lio diventerà campione quando io ormai non ci sarò”, ha concluso.