Lutto nel mondo del calcio: è morto Antonio Juliano, storico capitano del Napoli

È morto Antonio Juliano, storico capitano del Napoli

È morto all’età di 80 anni Antonio Juliano, storico capitano del Napoli nonché dirigente del club azzurro che ricoprì un ruolo fondamentale nell’arrivo di Diego Armando Maradona.

Nato a Napoli il 26 dicembre 1942, Juliano era stato ricoverato in ospedale, dove è deceduto, in seguito all’aggravarsi delle sue condizioni di salute.

Di ruolo centrocampista, ha militato nel Napoli per ben diciassette stagioni, di cui dodici da capitano, vincendo due Coppe Italia, una Coppa delle Alpi e una Coppa di Lega Italo-Inglese. Antonio Juliano vinse anche l’Europeo con l’Italia nel 1968 e si laureò vice-campione del mondo nel 1970.

Dopo il ritirò, torno a Napoli in qualità di dirigente. Nel 1980 acquistò l’olandese Ruud Krol, mentre nel 1984 ricoprì un ruolo decisivo nell’acquisto dal Barcellona dell’argentino Diego Armando Maradona.

“È una delle giornate più brutte della storia del Napoli e dei suoi tifosi. Si è spento Antonio Juliano, che per due decenni è stato ‘il Napoli’. Per coloro che non lo abbiano conosciuto vale la pena farsi raccontare chi sia stato e cosa abbia rappresentato per la nostra città. Ciao, Totonno!” ha scritto il Napoli sul profilo X.