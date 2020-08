Antonio Conte vittima di una presunta truffa: persi 30 milioni di euro

Ben 30,6 milioni di euro andati in fumo e che adesso il tecnico dell’Inter Antonio Conte starebbe cercando in ogni modo di recuperare. A raccontare l’accaduto è il quotidiano La Verità, secondo cui l’allenatore avrebbe fatto un investimento ai tempi del Chelsea, poi rivelatosi essere una truffa. Il presunto truffatore è il 54enne Massimo Bochicchio, titolare di diverse società di investimento in Inghilterra.

Ora la corte commerciale inglese ha imposto il congelamento di 61,4 milioni di euro per l’imprenditore italiano. Secondo il giudice britannico Dave Foxton, Bochicchio avrebbe portato avanti una truffa, a danno di otto persone, tramite la sua società Kidman, promettendo investimenti ad alto rendimento. Tra gli investitori ci sarebbe anche Conte, che ora reclama da Bochicchio mancati pagamenti per 30,6 milioni di euro.

Chi si è fatto convincere dal presunto truffatore, tra cui l’attuale mister nerazzurro, si aspettava entro il 30 giugno scorso i pagamenti con la restituzione del capitale più il rendimento, da dividere poi in base alle quote versate. Quei soldi, però, non sono mai arrivati, e così i danneggiati si sono rivolti al tribunale chiedendo un intervento urgente di tutela.

Il giudice, con due diversi provvedimenti, ha congelato un patrimonio riconducibile a Bochicchio per 61,4 milioni. Tra i beni anche un lussuoso appartamento londinese in Holland Park dove ha vissuto Conte ai tempi del Chelsea e dove è rimasto il fratello Gianluca, e altre proprietà in Italia e a Miami. Il finanziere aveva convinto l’allenatore dell’Inter dell’investimento in Kidman perché collegata e garantita da Hsbc, attraverso documenti che si sono rivelati falsi in tribunale. Lo stesso istituto di credito ha spiegato in aula di non aver alcun ruolo in questa società. Lo stesso Bochicchio ha smentito il coinvolgimento di Hsbc.

Leggi anche: Antonio Conte: “Ai miei giocatori spiego anche come fare sesso”

Potrebbero interessarti Il Bayern Monaco ha vinto la Champions League: battuto il PSG 1-0 PSG Bayern Monaco streaming e tv: dove vedere la finale della Champions League Finale Champions League 2020: lo stadio dove si gioca PSG-Bayern Monaco