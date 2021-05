Antonio Conte non è più l’allenatore dell’Inter. La notizia, data in esclusiva questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, è stata confermata in serata dalla società nerazzurra con un comunicato stampa. “FC Internazionale Milano comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con l’allenatore Antonio Conte”, spiega il club nella nota. Nella quale poi aggiunge: “Tutto il club desidera ringraziare Antonio per lo straordinario lavoro svolto, culminato con la conquista del diciannovesimo scudetto. Antonio Conte rimarrà per sempre nella storia del nostro club”.

I nerazzurri avrebbero riconosciuto al tecnico campione d’Italia circa 7 milioni, metà dell’ingaggio dell’ultima stagione premi inclusi. Il divorzio tra Antonio Conte e l’Inter arriva appena 20 giorni dopo aver vinto lo scudetto e dopo due sole stagioni. Dietro la separazione ci sarebbe il ridimensionamento della rosa prospettato dalla proprietà e non accettato dall’allenatore.

Ma chi guiderà l’Inter al suo posto? Il profilo più fattibile è quello di Simone Inzaghi, ma si parla anche di Massimiliano Allegri. Il nome del nuovo allenatore dell’Inter è atteso entro il fine settimana.