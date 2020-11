Andrea Iannone sospeso per 4 anni per doping: la decisione del Tas di Losanna

Arrivata l’attesa sentenza del Tas di Losanna sul caso doping legato ad Andrea Iannone: il pilota dell’Aprilia è stato sospeso per 4 anni a partire dal 17 dicembre 2019. Lo scorso 15 ottobre Iannone si era presentato davanti al Tas di Losanna per l’udienza, dopo la sospensione iniziale di 18 mesi. Una decisione che potrebbe compromettere seriamente la carriera di Iannone.

Il pilota resterà lontano dalle competizioni fino al 31 dicembre 2023. Iannone, 31 anni, che corre per l’Aprilia, era stato sospeso il 31 marzo dopo essere risultato positivo a un controllo antidoping al termine del Gran Premio di Malesia di Sepang del 3 novembre. Per i giudici di Losanna, non è stato in grado di fornire prove a sostegno della sua linea difensiva, secondo la quale gli steroidi trovati nelle sue analisi erano da imputare all’ingestione di carne contaminata.

