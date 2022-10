Allenatore chiama “negretto” un calciatore 16enne, la squadra lascia il campo

Non è purtroppo la prima volta che sui campi di calcio delle serie minori si registrano episodi di razzismo. Gli Allievi del Cas Sacconago, squadra di calcio di Busto Arsizio, nel Varesotto, hanno lasciato il campo in segno di protesta e soprattutto di solidarietà nei confronti di un ragazzo di origine marocchina di 16 anni, che sarebbe stato chiamato “negretto” dall’allenatore del Gallarate, la squadra avversaria. Secondo quanto riporta il quotidiano La Prealpina, si stava disputando il match degli Allievi provinciali tra Gallarate e Cas Sacconago.

Visto il deprecabile episodio di razzismo, i compagni di squadra hanno deciso di abbandonare il terreno di gioco prima del fischio finale. La partita era valida per il campionato provinciale under 17 di Varese. Al momento dell’insulto mancavano pochi minuti alla fine del match, con il Gallarate in vantaggio per 3-1. “Della partita non ci interessa niente, chiediamo solo che l’allenatore del Gallarate si scusi col ragazzo”, ha dichiarato il tecnico degli Allievi del Cas Sacconago, Massimo Di Cello. Dura la replica del presidente del Gallarate, Gezim Elmazi: “Se qualcuno ha sbagliato pagherà – ha sottolineato – ma questo verrà stabilito solo dal referto dell’arbitro e dai comunicati federali. Per noi conta questo. Il resto lascia il tempo che trova”.