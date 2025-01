La cantante Yuval Raphael rappresenterà Israele all’Eurovision

Yuval Raphael, cantante israeliana sopravvissuta alla strage di Hamas il 7 ottobre 2023, rappresenterà il proprio paese all’Eurovision Song Contest 2025.

La giovane, 24 anni, si trovava al Nova Music Festival, nei pressi del kibbutz di Reim, a ridosso del confine con la Striscia di Gaza, quando i miliziani di Hamas hanno iniziato a sparare sui partecipanti. La cantante si è salvata fingendosi morta e rimanendo per ore sotto i cadaveri.

“Devo la mia vita a quei ragazzi che non potevano più proteggere se stessi perché erano stati uccisi, ma con il loro corpo hanno salvato me” ha raccontato Yuval Raphael.

La giovane parteciperà all’Eurovision Song Contest 2025 come rappresentate di Israele dopo aver vinto il talent show musicale Hakochav Haba.

Yuval Raphael ha raccontato più volte la terribile esperienza vissuta il 7 ottobre 2023: “Quando i razzi lanciati da Gaza hanno cominciato a cadere nella foresta di Reem dove si teneva il rave siamo scappati. Abbiamo sentito gli spari, pensavamo che fosse l’esercito, ma non erano loro. Io e le mie amiche siamo entrate in una struttura protetta, ma senza porta, io ero proprio in fondo, vicino a me c’era un ragazzo e accanto due mie amiche. Mentre intorno si sentivano i colpi di kalashnikov, altre persone sono arrivate di corsa dentro il rifugio. La pressione dei corpi era insopportabile. Sono arrivati i terroristi e hanno sparato. Poi sono tornati di nuovo e ancora. Ogni volta uccidevano altre persone, sono tornati sei, sette volte”.

“Mi sono nascosta sotto un corpo, era ricoperto di sangue, mi sono sporcata con quel sangue. C’era un mare di corpi sopra di noi, non riuscivo a respirare. Ero intrappolata, ho assistito a orrori indicibili: amici e sconosciuti sono stati feriti e uccisi davanti ai miei occhi. Quando i corpi sono crollati su di me, sulle mie amiche, ho realizzato che davvero nascondermi sotto di loro era l’unico modo per sopravvivere all’incubo”.

Prima della finale del reality, Yuval Raphael ha dichiarato di non cercare “pietà” rivelando come la musica l’abbia aiutata in qualche modo a superare il trauma: “La musica è una delle cose più importanti nel mio processo di guarigione”.