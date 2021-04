“Vi prego non riaprite i teatri”. A Display l’ironico appello dell’attrice Claudia Russo

“Vi prego non riaprite i teatri”. Questo il singolare appello di Claudia Russo, attrice della Compagnia Teatrale Usine Baug di Milano, che il 1 maggio sarà sul palco di Display – “The Working Heads, resistenza creativa!”, la “maratona-evento” che per 7 ore darà voce ai lavoratori dello spettacolo e alle loro storie. “Adesso che erano chiusi tutti che ci volevano andare… ministro sia saggio: lei li può anche aprire i teatri, ma non lo dica troppo in giro” continua così, tra il serio e il faceto la prece rivolta al Ministro Franceschini.

Un monologo divertente ma amaro che, all’alba delle riaperture, mette in luce le contraddizioni che abbiamo vissuto in questi mesi di pandemia. E insieme a Russo sul palco di Display saranno oltre 50 gli artisti tra cui i comici Maccio Capatonda e Pino Insegno, il musicista dei Planet Funk Alex Uhlmann, il cantante Mario Biondi, il cryptoartist Federico Clapis, il VP di Vimeo Daniel Cebrian, gli youtubers Casa Surace, la regista Alessia Scarsi. Artisti che hanno visto la loro arte mutare rapidamente e che hanno cercato di arginare gli effetti della pandemia per reinventarsi. Display sarà in diretta in streaming sabato 1 maggio su: https://displaylive.it/

