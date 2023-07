Veronica Gentili è la nuova conduttrice de “Le Iene”, lo show di Italia 1

Bianca Berlinguer e Myrta Merlino arrivano a Mediaset. La notizia era nell’aria, ma stavolta c’è la conferma ufficiale del vicepresidente Pier Silvio Berlusconi che, alla presentazione dei Palinsesti di Mediaset, ha confermato le indiscrezioni circolate in questi giorni sulle due giornaliste. Tra le novità c’è anche Luciana Littizzetto giudice a “Tu si que vales”, lo spettacolo di Checco Zalone in esclusiva e la nuova “Iena” Veronica Gentili.

“Diamo il benvenuto a Veronica Gentili che dal prossimo autunno sarà la nuova conduttrice de Le Iene con Max Angioni!

Mandiamo un abbraccio a Belen che è stata con noi nelle ultime stagioni conducendo con grande professionalità e generosità il nostro programma. Grazie Maria Belen, farai sempre parte della nostra famiglia!”. scrivono sul sito del programma.

Al momento non sappiamo altro. Non sono state date informazioni su chi sarà al suo fianco. Anche Teo Mammucari ha salutato il programma di Italia 1 a qualche tempo e non farà ritorno.

Bisogna, perciò, capire se accanto alla Gentili rivedremo le spalle comiche alle quali il pubblico si è abituato nella passata edizione. Stiamo parlando di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Non appena saremo a conoscenza di informazioni più certe non esiteremo ad aggiornarvi il più in fretta possibile.

Per il momento non ci resta che attendere di scoprire quale sarà la data di messa in onda. Solo a quel punto, forse, riusciremo ad avere informazioni sicure. Non dimenticate, come al solito, di seguirci per non perdervi tante altre news su tutte le trasmissioni Mediaset più importanti.