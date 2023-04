Perché Zona bianca stasera non va in onda: il motivo e quando torna

Perché Zona bianca stasera – domenica 9 aprile 2023 – non va in onda su Rete 4? Ve lo diciamo subito: il programma condotto da Giuseppe Brindisi che tratta temi d’attualità, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4, oggi non verrà trasmesso perché Pasqua. Essendo un giorno di festa Mediaset ha deciso di “fermare” per un turno il programma. Quando torna? Tranquilli, il talk tornerà regolarmente in onda già domenica prossima, 16 aprile.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché Zona Bianca stasera non va in onda, ma dove vedere il programma in diretta tv e live streaming? Il talk va in onda la domenica sera alle ore 21,20 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.