Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 9 agosto 2023

Questa sera, mercoledì 9 agosto 2023, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 9 agosto 2023, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Giuseppe Brindisi intervista il ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. Nel corso della serata una pagina sarà dedicata ai rincari estivi che stanno riguardando moltissimi beni e servizi mettendo a rischio le vacanze di sempre più famiglie. Inoltre, con nuovi documenti, spazio a tutti gli aggiornamenti sul giallo della piccola Kata, la bambina scomparsa a Firenze da ormai due mesi. E ancora, si tornerà ad approfondire il tema delle diete.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, mercoledì 9 agosto 2023, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.