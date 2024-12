Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata dell’8 dicembre 2024

Questa sera, domenica 8 dicembre 2024, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 8 dicembre 2024, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

La puntata di oggi di Zona Bianca tornerà sul femminicidio di Giulia Cecchettin e sulla condanna all’ergastolo di Filippo Turetta. Il programma di Giuseppe Brindisi si concentrerà sulla possibilità che il giovane possa ottenere dei permessi premio dopo soli 10 anni di carcere e ottenere la semilibertà dopo 26 anni di reclusione.

Tra gli ospiti di Zona Bianca anche Cristina Seymandi con cui verrà commentata la richiesta di archiviazione della denuncia depositata dalla donna contro gli utenti che le avevano rivolto messaggi denigranti online. Se, secondo il tribunale, sui social non ci può esprimere sempre con toni misurati ed eleganti, per Seymandi invece la sentenza è antieducativa.

Infine, una pagina dedicata alle occupazioni di case popolari a Caivano, che sono state trasformate dagli abusivi in appartamenti sfarzosi, seguendo lo stile della villa dei Savastano nella nota serie tv Gomorra.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, domenica 8 dicembre 2024, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.