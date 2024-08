Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 7 agosto 2024

Questa sera, mercoledì 7 agosto 2024, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 7 agosto 2024, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

In apertura di puntata, il caso Imane Khelif. La pugile algerina, ai Giochi di Parigi 2024, ha gareggiato contro l’italiana Angela Carini, che ha abbandonato la competizione dopo pochi secondi. La politica, allora, si è divisa: è lecito ammettere all’interno delle gare femminili persone che presentino caratteristiche maschili? In studio, per parlarne, l’eurodeputato Roberto Vannacci. A seguire, il caro-turismo italiano, diventato il tema dell’estate in seguito alle interviste rilasciate a “Zona Bianca” da Flavio Briatore. L’imprenditore è partito da Gallipoli per arrivare al Paese intero, incapace – a suo dire – di offrire servizi e infrastrutture all’altezza dei prezzi richiesti. Infine, l’inchiesta sul dottor Franco, che via social continua a negare di aver deturpato i propri pazienti.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, 7 agosto 2024, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.