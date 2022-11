Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 6 novembre 2022

Questa sera, domenica 6 novembre 2022, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 6 novembre 2022, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Giuseppe Brindisi intervista Flavio Briatore. Tra i temi al centro della puntata il reddito di cittadinanza, con il Governo pronto a tagliare i fondi per bloccare i “furbetti” del sussidio. Nel corso della serata, si discuterà in merito ai primi provvedimenti del nuovo esecutivo, con il pugno duro sui rave party e sull’immigrazione clandestina. Inoltre, un focus sul Covid e il reintegro sul posto di lavoro dei medici non vaccinati che ha diviso l’opinione pubblica. Infine, un approfondimento sull’allarme del sesso in rete dopo il monito del Papa a preti e suore.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, domenica 6 novembre 2022, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.