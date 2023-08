Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 30 agosto 2023

Questa sera, mercoledì 30 agosto 2023, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 30 agosto 2023, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Nel nuovo appuntamento Giuseppe Brindisi intervista il generale dell’esercito italiano Roberto Vannacci che, con il suo libro “Il mondo al contrario”, ha diviso la politica e l’opinione pubblica. Nel corso della puntata, un approfondimento sugli ultimi casi di stupro ai danni di minorenni avvenuti a Palermo e a Caivano. Infine, un punto sulle parole pronunciate dal Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e sulle polemiche che sono nate dopo la sua dichiarazione “I poveri mangiano meglio dei ricchi”.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, mercoledì 30 agosto 2023, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.