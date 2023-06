Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 28 giugno 2023

Questa sera, mercoledì 28 giugno 2023, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 28 giugno 2023, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Questa sera in prima serata su Rete 4 un nuovo appuntamento con Zona Bianca, il talk di politica, attualità e costume condotto da Giuseppe Brindisi. In primo piano l’intervista al Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Nel corso della serata, una pagina dedicata ai rincari estivi che non permetteranno a molti italiani di concedersi una vacanza, al problema del reperimento di lavoratori stagionali e agli affitti brevi, preferiti dai possessori di abitazioni.

Sul tema politica estera, alla luce del recente golpe di stato, ci si interroga sugli eventuali cambiamenti per la Russia di Putin e per la guerra in Ucraina. E ancora, un approfondimento sulla vicenda della piccola Kata, la bambina scomparsa a Firenze dalla struttura occupata dove viveva con la madre e il fratello, con un’analisi sulle occupazioni abusive in Italia. Infine, si affronterà il tema diritti Lgbtq+, protagonisti, in questi giorni in Italia, con la settimana dedicata ai pride.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, mercoledì 28 giugno 2023, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.