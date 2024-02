Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 25 febbraio 2024

Questa sera, domenica 25 febbraio 2024, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 25 febbraio 2024, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Giuseppe Brindisi racconta la crisi fra Chiara Ferragni e Fedez. A seguire, un’inchiesta sul mondo sommerso dell’occulto: sugli esorcismi praticati in Italia, sulle sette, il fanatismo religioso e i pericoli intrinsechi all’esistenza dei cosiddetti santoni. Nel corso della serata, spazio anche alla morte del maggior oppositore di Vladimir Putin, Aleksej Navalny, il cui corpo è stato negato alla famiglia. Intervengono, tra gli altri, Daniele Capezzone, Carlo Fidanza, Mirella Serri, Enrica Bonaccorti, Giulia Schiff e l’esorcista Padre Carlin.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, 25 febbraio 2024, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.