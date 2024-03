Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 24 marzo 2024

Questa sera, domenica 24 marzo 2024, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 24 marzo 2024, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Nel corso della puntata, ampio spazio all’attentato rivendicato dall’Isis a Mosca, dove uomini armati di fucili d’assalto e in tenuta mimetica hanno fatto irruzione aprendo il fuoco sugli spettatori al Crocus City Hall, una sala da concerti a nord-ovest del centro. Inoltre, una pagina è dedicata alla principessa del Galles Kate Middleton e al video girato dalla BBC e diffuso sui suoi canali social, in cui lei stessa, a due mesi dall’operazione, ha rivelato di essere in cura per un tumore. E ancora, un approfondimento sulla fenomenologia delle sette e dei gruppi para-religiosi.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, 24 marzo 2024, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.