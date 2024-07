Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 24 luglio 2024

Questa sera, mercoledì 24 luglio 2024, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 24 luglio 2024, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Questa sera Giuseppe Brindisi intervista il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani. Nel corso della puntata un approfondimento sulla decisione del presidente americano Joe Biden di ritirarsi dalla corsa per la Casa Bianca, con commenti sui prossimi passi che il Partito Democratico dovrà compiere per provare a battere il candidato repubblicano Donald Trump.

Spazio anche agli ultimi sviluppi dell’inchiesta sul Dottor Antonio Francesco Franco di cui “Zona Bianca” si occupa da diverse settimane: parrebbe che tre diverse Procure stiano indagando sull’operato del giovane chirurgo. Inoltre, l’Ordine dei Medici ha aperto un fascicolo a suo carico, chiedendo alla trasmissione di poter visionare il materiale raccolto nei diversi servizi.

E ancora, una pagina su alcune teorie no vax tornate al centro del dibattito in seguito all’apertura di un procedimento dell’Ordine dei Medici nei confronti di un medico di base veneto, dopo che diversi pazienti sono risultati positivi al virus dell’epatite C a causa di autotrasfusioni di sangue effettuate dall’uomo per ripulire l’organismo dal vaccino per il Covid.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, 24 luglio 2024, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.