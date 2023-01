Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 22 gennaio 2023

Questa sera, domenica 22 gennaio 2023, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 22 gennaio 2023, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Nel corso del programma si parlerà della recente scomparsa di Gina Lollobrigida con l’ultima intervista, in esclusiva, alla “Bersagliera”.

Durante la trasmissione si parlerà dell’arresto di Matteo Messina Denaro con testimonianze e documenti inediti. Seguirà un focus sulla progressiva eliminazione del reddito di cittadinanza. E ancora, un approfondimento sugli “ecovandali” e le modalità di protesta in nome dell’emergenza climatica. Infine, si tornerà a parlare di Covid-19 che sta mettendo a dura prova la Cina.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, domenica 22 gennaio 2023, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.