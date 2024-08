Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 21 agosto 2024

Questa sera, mercoledì 21 agosto 2024, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 21 agosto 2024, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

In apertura di puntata, l’omicidio di Sharon Verzeni, aggredita a Terno d’Isola la notte tra il 29 e 30 luglio. A distanza di tre settimane dalla morte, gli inquirenti hanno disposto il prelievo di circa 40 campioni di Dna a familiari e abitanti della zona, replicando un metodo già usato nel caso Yara Gambirasio. A seguire, l’inchiesta sul dottor Franco, che, dopo aver liquidato come calunnie le accuse dei propri pazienti, pare pronto a far ritorno in Italia. Infine, la diffusione in Europa del vaiolo delle scimmie, per cui l’Oms ha decretato lo stato di emergenza internazionale.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, 21 agosto 2024, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.