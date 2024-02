Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata dell’11 febbraio 2024

Questa sera, domenica 11 febbraio 2024, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 11 febbraio 2024, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntatala scomparsa di Vittorio Emanuele di Savoia, figlio dell’ultimo re d’Italia: dalla celebrazione dei funerali svolti a Torino all’episodio dell’Isola di Cavallo del 1978. Nel corso della serata anche un approfondimento sui cosiddetti “papà cavalluccio marino”, uomini trans che scelgono d’intraprendere una gravidanza. Infine, il delitto di Avetrana, nel giorno in cui Michele Misseri, lo zio della piccola Sarah Scazzi, è uscito di prigione ed è tornato in paese.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, 11 febbraio 2024, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.