Zelig: quante puntate, durata e quando finisce in replica su Canale 5

Quante puntate sono previste per Zelig? Lo show comico di Canale 5 va in onda in replica in prima serata con la riproposizione dell’ultima edizione condotta da Vanessa Incontrada e Claudio Bisio a partire dal 12 agosto 2024. In tutto sono previste tre puntate, ma il programma dovrebbe poi tornare nella prossima stagione con nuovi episodi. Possibile una quarta puntata di best of. Vediamo insieme la programmazione completa.

Prima puntata: 12 agosto 2024

Seconda puntata: 19 agosto 2024

Terza puntata: 26 agosto 2024

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di Zelig 2023? Appuntamento su Canale 5 in replica ogni lunedì dalle 21.20 circa e fino a 00.15. Una durata quindi di circa tre ore, pubblicità incluse. Nel cast, oltre a ospiti speciali e giovani talenti, troviamo Maurizio Lastrico, Max Angioni, Antonio Ornano, Marta e Gianluca, Raul Cremona, Giuseppe Giacobazzi, Leonardo Manera, Simone Barbato, Annamaria Barbera, Vincenzo Albano, Corinna Grandi, Federica Ferrero, Vincenzo Comunale, Luca Cupani, Senso D’Oppio e tanti altri.

Streaming e tv

Dove vedere Zelig in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,30 su Canale 5 in replica. Non solo tv. Sarà possibile vedere o rivedere le varie puntate in streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di seguire lo show su pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.