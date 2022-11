Zelig 2022: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Zelig 2022, il programma condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada su Canale 5? Ve lo diciamo subito: in tutto andranno in onda tre puntate, forse quattro. Al teatro degli Arcimboldi di Milano sono previsti sei show dal vivo (in cartellone il 7 e 8, 11 e 12 e 16 e 17 novembre 2022) che verranno poi rimontati per una serie di prime serate in onda su Canale 5. La prima puntata sarà trasmessa mercoledì 9 novembre 2022; la terza (ma non è detto ultima) invece andrà in onda mercoledì 23 novembre 2022. Di seguito la programmazione su Canale 5 (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: mercoledì 9 novembre 2022, ore 21,40

Seconda puntata: mercoledì 16 novembre 2022, ore 21,40

Terza puntata: mercoledì 23 novembre 2022, ore 21,40

Quarta puntata: ?

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Zelig 2022? Ogni serata andrà in onda dalle ore 21,40 alle ore 00,45. Le varie puntate avranno quindi una durata di circa 3 ore (pause pubblicitarie incluse).

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Zelig 2022, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il mercoledì sera alle ore 21,40. Non solo tv. Sarà possibile vedere o rivedere le varie puntate in streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di seguire lo show su pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.