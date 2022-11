Zelig 2022: conduttori, comici (cast), quante puntate e streaming

Dal 9 novembre 2022 alle ore 21,40 (circa) su Canale 5 va in onda Zelig 2022. Alla conduzione ancora una volta Vanessa Incontrada e Claudio Bisio che accoglieranno comici nuovi e di vecchia generazione sul palco del teatro Arcimboldi di Milano. Sono previsti sei show dal vivo – in cartellone il 7 e 8, 11 e 12 e 16 e 17 novembre 2022 – che verranno poi rimontati per una serie di prime serate in onda su Canale 5 (si parla di tre, forse quattro, puntate). Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni nel dettaglio.

Comici (cast)

Quali sono i comici di Zelig 2022? La formula è la stessa dello scorso anno, le nutrite scalette di ogni appuntamento vedranno coinvolti i volti più noti e applauditi della comicità italiana e diversi nuovi talenti che si sono messi in evidenza nei laboratori di Zelig. Sul palco, tra gli altri, vedremo il Mago Forest, Ale & Franz, Teresa Mannino, Maurizio Lastrico, Anna Maria Barbera, Max Angioni, Leonardo Manera, Raul Cremona, Federica Ferrero, Vincenzo Comunale e Carlo Amleto. “A Bruno Arena dedicheremo la prima puntata di Zelig. E anche la sala, in viale Monza, dove facciamo le prove, è chiamata sala Bruno Arena”, hanno rivelato Claudio Bisio e Vanessa Incontrada nei giorni scorsi.

Zelig 2022: quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Zelig 2022 su Canale 5? In tutto andranno in onda tre puntate, forse quattro. Come noto, al teatro degli Arcimboldi di Milano sono previsti sei show dal vivo (in cartellone il 7 e 8, 11 e 12 e 16 e 17 novembre 2022) che verranno poi rimontati per una serie di prime serate in onda su Canale 5. La prima puntata sarà trasmessa mercoledì 9 novembre 2022; la terza (ma non è detto ultima) invece andrà in onda mercoledì 23 novembre 2022. Di seguito la programmazione su Canale 5:

Prima puntata: mercoledì 9 novembre 2022

Seconda puntata: mercoledì 16 novembre 2022

Terza puntata: mercoledì 23 novembre 2022

Quarta puntata: ?

Streaming e tv

Dove vedere Zelig 2022 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il mercoledì sera alle ore 21,40. Non solo tv. Sarà possibile vedere o rivedere le varie puntate in streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di seguire lo show su pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.