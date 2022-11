A che ora inizia Zelig 2022: l’orario della messa in onda su Canale 5

A che ora inizia Zelig 2022, il programma condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada su Canale 5? Ogni puntata andrà in onda il mercoledì sera alle ore 21,40 (circa). Subito dopo Striscia la Notizia. In tutto andranno in onda tre puntate, forse quattro. Come noto, al teatro degli Arcimboldi di Milano sono previsti sei show dal vivo (in cartellone il 7 e 8, 11 e 12 e 16 e 17 novembre 2022) che verranno poi rimontati per una serie di prime serate in onda su Canale 5. La prima puntata sarà trasmessa mercoledì 9 novembre 2022; la terza (ma non è detto ultima) invece andrà in onda mercoledì 23 novembre 2022. Di seguito la programmazione su Canale 5:

Prima puntata: mercoledì 9 novembre 2022

Seconda puntata: mercoledì 16 novembre 2022

Terza puntata: mercoledì 23 novembre 2022

Quarta puntata: ?

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto a che ora inizia Zelig 2022, ma dove vedere le varie puntate in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il mercoledì sera alle ore 21,40. Non solo tv. Sarà possibile vedere o rivedere le varie puntate in streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di seguire lo show su pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.