X-Men – L’inizio: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia 1

Questa sera, domenica 25 ottobre 2020, va in onda su Italia 1 il film X-Men – L’inizio, pellicola del 2011 diretta da Matthew Vaughn, basata sui personaggi dei supereroi di X-Men che appaiono nella Marvel Comics. È il primo film della tetralogia prequel della principale saga cinematografica dedicata agli X-Men, è il quinto episodio girato della serie di film. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e come vedere in streaming il film? Scopriamolo insieme.

Trama

Nella storia di questo film viene ripercorsa la storia di Magneto e del Professor X. Scivolando indietro nel tempo, ritroviamo due giovani uomini, Charles Xavier (interpretato da James McAvoy) ed Erik Lehnsherr (Fassbender), amici tra loro. Dotati di poteri straordinari, i due decisero di unire le forze con altri mutanti per fermare l’ascesa del perfido Sebastian Shaw (Bacon). Ma, proprio durante la lotta contro il comune nemico, nel rapporto tra Charles ed Erik comincia ad annidarsi il seme del dissenso che porterà le loro strade a separarsi.

X Men – L’inizio: il cast completo

Tanti gli attori celebri che prendono parte a questo film del 2011. Vediamo il cast completo con gli attori e i personaggi interpretati.

James McAvoy: Charles Xavier / Professor X

Michael Fassbender: Erik Lehnsherr / Magneto

Rose Byrne: Moira MacTaggert

Jennifer Lawrence: Raven Darkholme / Mystica

Nicholas Hoult: Hank McCoy / Bestia

Kevin Bacon: Klaus Schmidt / Sebastian Shaw

January Jones: Emma Frost

Jason Flemyng: Azazel

Lucas Till: Alex Summers / Havok

Edi Gathegi: Darwin

Caleb Landry Jones: Sean Cassidy / Banshee

Zoë Kravitz: Angel Salvadore

Álex González: Riptide

Oliver Platt: Uomo in nero

Matt Craven: John McCone

Rade Šerbedžija: Armivolkoff

Ray Wise: Segretario di stato

Glenn Morshower: Robert Hendry

Don Creech: William Stryker Sr.

Brendan Fehr: Ufficiale comunicazioni

Michael Ironside: Capitano

Laurence Belcher: Charles Xavier bambino

Morgan Lily: Raven Darkholme bambina

Bill Bilner: Erik Lehnsherr bambino

Hugh Jackman: Logan Howlett / Wolverine

Rebecca Romijn: Mystica adulta

Trailer

Ecco il trailer ufficiale di X-Men – L’inizio, in onda stasera, domenica 25 ottobre, su Italia 1 in prima serata.

X Men – L’inizio film: diretta tv e streaming

Come fare per vedere X – Men – L’inizio in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – domenica 25 ottobre 2020 – a partire dalle 21.15 su Italia 1. La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Italia 1 in streaming

