X Factor 2024 Live streaming e diretta tv: dove vedere la finale, Sky, Tv8, in chiaro

Questa sera, 5 dicembre 2024, su Sky Uno e in chiaro in diretta anche su Tv8 va in onda la finale di X Factor 2024. Per la prima volta nella storia del programma la finale del celebre talent musicale di Sky va in onda in esterna, per la precisione da Piazza del Plebiscito a Napoli. I concorrenti finalisti sono Les Votives, I Patagarri, Mimì e Lorenzo Salvetti, che si giocheranno la vittoria in finale. Ecco dove vedere in diretta tv e in streaming la finale dei live di X Factor 2024.

In tv

Appuntamento su Sky Uno questa sera, 5 dicembre 2024, alle ore 21 su Sky Uno con la diretta della finale di X Factor 2024 da piazza del Plebiscito a Napoli. Per l’occasione la finale viene trasmessa in diretta anche in chiaro su Tv8, al tasto 8 del telecomando.

X Factor 2024 live streaming

Non solo tv. Le varie puntate dei Live e ovviamente anche la finale di questa sera saranno visibili anche in streaming e on demand su Sky Go e per gli abbonati a NOW.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere i Live di X Factor 2024 in diretta tv e live streaming, ma quante puntate sono previste? In tutto sono previste sette puntate. La prima va in onda il 24 ottobre 2024. La finalissima, per la prima volta in diretta in esterna, da piazza del Plebiscito a Napoli questa sera, 5 dicembre 2024. Appuntamento ogni giovedì in diretta su Sky Uno. Ecco la programmazione completa.