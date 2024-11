X Factor 2024 Live: anticipazioni, concorrenti, cantanti, assegnazioni e ospiti della terza puntata, 7 novembre

Questa sera, 7 novembre 2024, alle ore 21.15 su Sky Uno va in onda la terza puntata dei Live di X Factor 2024, il talent musicale di Sky condotto da Giorgia. In giuria una squadra totalmente nuova, composta dai giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi. Sono 12 i concorrenti che dopo le varie selezioni approdano ai Live. Ognuno dei giudici è alla guida di una squadra eterogenea, a fotografare la scena musicale contemporanea e le sue tendenze, e tutti determinatissimi ad arrivare alla vittoria finale. Di seguito le anticipazioni, le assegnazioni e gli ospiti di questa sera.

Anticipazioni, concorrenti, cantanti e ospiti

Terzo appuntamento con i Live di X Factor. Con la conduzione di Giorgia, entra nel vivo la gara tra i 4 giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi con le rispettive squadre, pronte a darsi battaglia sul palco dell’X Factor Arena. Meccanismo classico per questa seconda serata dello show Sky Original prodotto da Fremantle: due manche di cover che porteranno al ballottaggio i due artisti meno votati, i quali si sfideranno poi nel corso dello “scontro finale” il cui esito spetterà ai giudici al tavolo.

Queste le assegnazioni dei giudici ai propri artisti:

per la squadra di Achille Lauro: Lorenzo Salvetti si esibirà in una cover di “Non succederà più”, evergreen della “coppia più bella del mondo” Claudia Mori e Adriano Celentano; Les Votives porteranno la loro versione di “You Make Me Feel (Mighty Real)” di Sylvester, vero inno immortale della discomusic; I PATAGARRI si cimenteranno con la leggendaria “Stayin’ Alive”dei Bee Gees

nella squadra di Jake La Furia: Francamente porterà una sua versione di “L’amour Toujours”, hit mondiale del “Capitano” Gigi D’Agostino; EL MA sarà alle prese con un’icona come Madonna e la sua irresistibile “Hang Up”; i The Foolz canteranno “Hot Stuff”, uno dei capisaldi della musica dance portato al successo da Donna Summer;

per i concorrenti guidati dal giudice Manuel Agnelli: Mimì porterà una cover di “I will survive” (nella versione dei Cake), straordinaria canzone di Gloria Gaynor che ha fatto ballare intere generazioni; Danielle proseguirà il suo percorso nel cantautorato italiano con la trascinante “Salirò” di Daniele Silvestri; infine, i PUNKCAKE porteranno uno dei grandi successi di Rod Stewart “Do Ya Think I’m Sexy”;

nella squadra di Paola Iezzi, che la scorsa settimana ha perso – dopo i Dimensione Brama – il suo secondo concorrente Pablo Murphy, ha assegnato a LOWRAH “All That She Wants” degli Ace Of Base, super hit degli anni ‘90.

Super ospite di questo terzo live è Tananai: uno dei cantautori di maggior successo e più interessanti del panorama musicale attuale, presenterà – con una performance pensata appositamente per X Factor – il suo nuovo e secondo album in studio “CALMOCOBRA” che ha debuttato in prima posizione in classifica FIMI/gfk sia degli album sia dei vinili, cd e musicassette più venduti. Dopo due date a Milano completamente sold out, continua il suo tour nei palasport italiani per tutto il mese di novembre, fino al 3 dicembre. Per entrare al meglio nel mood dance della serata, l’opening di puntata sarà super trascinante e sarà nelle mani e nel sound di Sarafine, che tornerà sul palco che solo un anno fa la vedeva trionfare al termine dell’edizione 2023.

Quante puntate

Abbiamo visto le anticipazioni e gli ospiti dei Live di X Factor 2024, ma quante puntate sono previste? In tutto sono previste sette puntate. La prima va in onda il 24 ottobre 2024. La finalissima, per la prima volta in diretta in esterna, da piazza del Plebiscito a Napoli, il 5 dicembre 2024. Appuntamento ogni giovedì in diretta su Sky Uno. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 24 ottobre

Seconda puntata: 31 ottobre

Terza puntata: 7 novembre

Quarta puntata: 14 novembre

Quinta puntata: 21 novembre

Sesta puntata: 28 novembre

Settima puntata: 5 dicembre (finale)

Come si vota

Come si fa a votare durante i live di X Factor 2024? Votare per il proprio cantante preferito è semplice e gratuito. Ecco le modalità:

WEB: accedendo al sito xfactor.sky.it da desktop o da mobile, loggandosi con il proprio Sky ID oppure registrandosi oppure loggandosi con Facebook, Apple o Google;

App X FACTOR 2024: scaricando gratis l’App X Factor 2024 da Apple Store o, per i dispositivi Android, da Google Play e accedendo alla sezione di voto. Per procedere al voto è necessario fare login con Sky ID o Facebook; Apple Id, Google;

Decoder Sky Q: tasto verde del telecomando;

Sky Glass: tasto interattività del telecomando.

Streaming e tv

Dove vedere X Factor 2024 in diretta tv e in streaming? I Live Show di X Factor 2024 andranno in onda in diretta tv tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibili on demand e visibili su Sky Go. Il martedì successivo alla diretta i Live saranno visibili in chiaro alle 21.30 su TV8 (tasto 8 del telecomando).