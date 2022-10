X Factor 2022 Live streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

Stasera, giovedì 27 ottobre 2022, su Sky Uno va in onda la prima puntata dei live di X Factor 2022. Al timone del programma Francesca Michielin. Con lei quattro giudici: Fedez, Ambra, Dargen D’Amico e Rkomi. Ognuno alla guida di 4 roster eterogenei, con almeno una band per squadra, per 12 concorrenti in totale, realizzando una fotografia della scena musicale contemporanea. Dove vedere la prima puntata dei Live di X Factor 2022 in diretta tv e in streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il talent musicale va in onda stasera, giovedì 27 ottobre 2022, alle ore 21,15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455) e in chiaro su TV8 (al tasto 8 del telecomando).

X Factor 2021 Live streaming

Non solo tv. Le varie puntate dei Live saranno visibili anche in streaming e on demand su Sky Go e per gli abbonati a NOW.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere i Live di X Factor 2022 in diretta tv e live streaming, ma quante puntate sono previste? In tutto andranno in onda sette puntate: la prima giovedì 27 ottobre 2022; la settima e ultima (la finalissima) giovedì 8 dicembre 2022. Di seguito la possibile programmazione dei Live: