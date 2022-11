X Factor 2022 Live, eliminati: chi è stato eliminato oggi? 24 novembre

X FACTOR 2022 LIVE ELIMINATI – Chi è stato eliminato oggi, giovedì 24 novembre 2022, nel corso della quinta puntata dei Live di X Factor 2022? In aggiornamento

Concorrenti

Ma quali sono i concorrenti presenti ai Live di X Factor 2022? Eccoli divisi per squadre (ogni squadra “appartiene” a un giudice: Fedez, Ambra, Dargen D’Amico e Rkomi):

La squadra di Fedez

Dadà

Linda Riverditi – ELIMINATO

Omini

La squadra di Ambra

Lucrezia Maria Fioritti – ELIMINATO

Matteo Siffredi – ELIMINATO

Tropea

La squadra di Dargen D’Amico

Beatrice Quinta

Disco Club Paradiso

Matteo Orsi – ELIMINATO

La squadra di Rkomi

Iako – ELIMINATO

Joėlle

Santi Francesi

X Factor 2022 Live: come si vota

Ma come si vota per i cantanti in gara a X Factor 2022 LIVE? Il voto durante i Live sarà disponibile tramite i seguenti canali in modo totalmente gratuito:

WEB: accedendo al sito xfactor.sky.it da desktop o da mobile, loggandosi con il proprio Sky ID oppure registrandosi;

App XF2022: scaricando gratis l’App X Factor 2021 da Apple Store o, per i dispositivi Android, da Google Play e accedendo alla sezione di voto. Per procedere al voto è necessario fare login con Sky ID o Facebook o Twitter;

Decoder Sky: canale interattivo/Tasto verde (solo per STBs connessi a Internet) e Sky Q;

Sky Glass: canale interattivo/tasto interattività.

Streaming e tv

Abbiamo visto gli eliminati di oggi – giovedì 24 novembre 2022 – ai Live di X Factor 2022, ma dove vederli in diretta tv e in streaming? È possibile seguire tutto anche in chiaro su Tv8? Il talent musicale va in onda con i Live della nuova edizione ogni giovedì alle ore 21,15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW. Il mercoledì successivo in prima serata in chiaro su TV8 (al tasto 8 del telecomando), mentre la finale di X Factor 2022 andrà in simulcast sia su Sky che su TV8.