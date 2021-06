Tante novità e una grande conferma per quanto riguarda la quindicesima edizione di X Factor. Ritroveremo in toto la giuria dello scorso anno, vale a dire Mika, Emma, Manuel Agnelli e Mika, che siederanno al tavolo del talent di Sky. La novità più attesa è sicuramente quella relativa al conduttore. Dopo l’addio di Alessandro Cattelan, alla guida di X Factor 2021 (come anticipato da TPI) troveremo Ludovico Tersigni, giovane attore romano chiamato a raccogliere un’eredità piuttosto pesante.

L’altra grande novità della prossima edizione riguarda direttamente il format e la struttura del talent: vengono infatti abolite le categorie, con la storica suddivisione per categorie di sesso, età e formazione musicale. X Factor Italia sarà la prima edizione al mondo a introdurre questo importante cambiamento. I giudici quindi formeranno 4 squadre solo in base alla proposta musicale e alla progettualità artistica. Niente distinzioni né limiti di genere o età.

L’annuncio è stato dato oggi da Sky anche nei suoi canali social con un video in cui i giudici compaiono man mano per ufficializzare il loro ritorno. Il primo a comparire è il frontman degli Afterhours: “Quando si inizia un grande cambiamento bisogna andare fino in fondo, e allora rieccomi”, segue Mika: “Welcome back! I totally agree! Ciao, ci sono anch’io!”, arriva Emma: “Si dice che la prima volta è sempre la migliore, io scommetto sulla seconda”, infine Hell Raton: “Ehilà! non vi siete liberati di me, ci sono anche quest’anno”.

“Poter confermare oggi la giuria, con Emma, Manuel Agnelli, Mika e Hell Raton, è un’ottima notizia per X Factor e per il pubblico. I nostri giudici hanno fatto un lavoro grandioso lo scorso anno – in una delle edizioni più complesse dello show, realizzata durante il lockdown, ma anche tra le più apprezzate – sia al tavolo sia nel faticoso e appagante impegno quotidiano con i ragazzi. Quest’anno il loro coinvolgimento alla ricerca del talento sarà ancora più totale e senza limiti, in virtù della grande novità che oggi annunciamo: l’eliminazione – per la prima volta al mondo in questo format – della suddivisione in categorie tradizionali. Una novità che è parte integrante del percorso e del DNA di X Factor, da sempre un programma figlio del suo tempo, sia nella musica dove la missione è quella di non seguire le tendenze ma cercare di anticiparle, sia nella società, sostenendo da sempre senza alcun timore i princìpi di inclusività e accoglienza che tutti noi riteniamo essere fonte perenne di arricchimento”, ha annunciato Antonella D’Errico, executive vice president programming di Sky Italia.

“Eliminando la storica divisione in categorie X Factor non solo accoglie il cambiamento, ma vuole farsene portabandiera: in un mondo che non ha più bisogno di fare distinzioni di genere o di età, per noi talento è un sostantivo neutro. A tutti i concorrenti che saremo orgogliosi di accogliere sul palco chiederemo di portare con sé l’unica cosa che davvero gli occorre: il loro personale, unico “X Factor””, ha concluso.