X Factor 2020: quante puntate, durata e quando finiscono i LIVE

Quante puntate sono previste per i LIVE di X Factor 2020? Ve lo diciamo subito: in tutto, dalle audizioni alla finale dei LIVE, sono previste 14 puntate. Ma come sono suddivise? Tre puntate sono state dedicate alle audition; due ai Bootcamp; 1 ai Last Call; e 8 ai live. La prima puntata è andata in onda giovedì 17 settembre 2020; l’ultima – la finale di X Factor 2020 – verrà trasmessa il 17 dicembre 2020. Di seguito la programmazione completa (attenzione: la programmazione potrebbe variare):

Prima puntata (audition): giovedì 17 settembre 2020 TRASMESSA

Seconda puntata (audition): giovedì 24 settembre 2020 TRASMESSA

Terza puntata (audition): giovedì 1 ottobre 2020 TRASMESSA

Quarta puntata (bootcamp): giovedì 8 ottobre 2020 TRASMESSA

Quinta puntata (bootcamp): giovedì 15 ottobre 2020 TRASMESSA

Sesta puntata (last call): giovedì 22 ottobre 2020 TRASMESSA

Settima puntata (live): giovedì 29 ottobre 2020

Ottava puntata (live): giovedì 5 novembre 2020

Nona puntata (live): giovedì 12 novembre 2020

Decima puntata (live): giovedì 19 novembre 2020

Undicesima puntata (live): giovedì 26 novembre 2020

Dodicesima puntata (live): giovedì 3 dicembre 2020

Tredicesima puntata (live): giovedì 10 dicembre 2020

Quattordicesima puntata (finale live): giovedì 17 dicembre 2020

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per i LIVE di X Factor 2020, ma dove vederle in tv e live streaming? Lo show va in onda in prima serata tutti i giovedì sera (ore 21,15) a partire dal 17 settembre 2020 su Sky Uno, che trovate al canale 108 con il decoder Sky, mentre al tasto 455 con il digitale terrestre. Le varie puntate sono disponibili anche su TV8, in chiaro, al tasto 8 del telecomando del digitale terrestre ma “solo” il mercoledì sera sucessivo alla messa in onda (6 giorni dopo). Potete seguire la serata in tv ma anche in diretta streaming tramite pc, smartphone e tablet o recuperare la messa in onda con Sky Go o Now Tv.

