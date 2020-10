X Factor 2020: gli ospiti della prima puntata dei LIVE

Ogni puntata dei LIVE di X Factor 2020 è impreziosita da ospiti di caratura internazionale. Grandi artisti che, a margine della gara, si esibiscono sul palco con i loro successi. Succederà anche stasera, giovedì 29 ottobre 2020, in occasione della prima puntata dei LIVE di X Factor 2020. L’ospite per la precisione sarà Ghali, uno degli artisti italiani più stimati a livello interazionale, la cui musica è da sempre veicolo di messaggi sociali pieni di significato. A XF2020 presenterà Barcellona, brano estratto dal suo nuovo album multiplatino “DNA”. Le apparizioni televisive di Ghali tendono ad essere rare e memorabili e anche in questo caso proverà a stupirci con le sue qualità di indiscusso showman. Non è, ovviamente, escluso che l’artista possa incontrare i ragazzi in gara per dargli qualche consiglio e scambiarci due chiacchiere, ovviamente a distanza…

Concorrenti

Ma quali sono i concorrenti di X Factor 2020? Di seguito i nomi dei 12 artisti in gara:

Santi

Blue Phelix

Blind

Mydrama

Casadilego

Cmqmartina

Eda Marì

Vergo

N.A.I.P. (Nessun Artista In Particolare)

I Little Pieces of Marmelade

I Manitoba

I Melancholia

Quante puntate

Abbiamo visto ospiti e concorrenti di X Factor 2020, ma quante puntate sono previste? Per i Live sono previste otto puntate (finale inclusa): dal 29 ottobre 2020 al 17 dicembre 2020. Di seguito la programmazione su Sky Uno:

Prima puntata LIVE: giovedì 29 ottobre 2020

Seconda puntata LIVE: giovedì 5 novembre 2020

Terza puntata LIVE: giovedì 12 novembre 2020

Quarta puntata LIVE: giovedì 19 novembre 2020

Quinta puntata LIVE: giovedì 26 novembre 2020

Sesta puntata LIVE: giovedì 3 dicembre 2020

Settima puntata LIVE: giovedì 10 dicembre 2020

Ottava puntata LIVE: giovedì 17 dicembre 2020

