X Factor 2020: i concorrenti (cantanti) in gara, le squadre

Quali sono i concorrenti (cantanti) in gara a X Factor 2020? Dal 29 ottobre 2020 su Sky Uno (il venerdì su Tv8) va in onda la nuova edizione del talent show che vede 12 artisti sfidarsi a colpi di cover per conquistare la vittoria finale, ma sopratutto la chance – mettendosi in mostra – di trovare una strada nel mondo della musica. Ogni cantante è stato inserito in una “squadra”: Under uomini, Under donne, Gruppi e Over. Ecco i cantanti (concorrenti) in gara a X Factor 2020:

UNDER UOMINI (giudice Emma)

Ecco i concorrenti categoria Under uomini:

Santi: Filippo Santi studente diciottenne di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna.

Filippo Santi studente diciottenne di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna. Blue Phelix: Francesco Franco studente di 22 anni di Livorno, che vive a Londra.

Francesco Franco studente di 22 anni di Livorno, che vive a Londra. Blind: Franco Rujan ha 20 anni e vive a Perugia

UNDER DONNE (giudice Hell Raton)

Ecco i concorrenti categoria Under donne:

Mydrama: Alessandra Martinelli, è nata a Monte Cremasco (CR) ha 22 anni fa.

Alessandra Martinelli, è nata a Monte Cremasco (CR) ha 22 anni fa. Casadilego: Elisa Coclite, è nata a Bellante (TE) e ha 17 anni. Si è fatta notare alla prima puntata per una la sua cover di “A case of You” di Joni Mitchell.

Elisa Coclite, è nata a Bellante (TE) e ha 17 anni. Si è fatta notare alla prima puntata per una la sua cover di “A case of You” di Joni Mitchell. Cmqmartina: Martina Sironi ha 21 anni e viene da Monza. Ha già una discreta gavetta alle spalle, con alcuni singoli e un album.

OVER (giudice Mika)

Ecco i concorrenti di X Factor 2020, categoria Over:

Eda Marì: Edda Maria Sessa ha 25 anni e viene da San Lucido (CS).

Edda Maria Sessa ha 25 anni e viene da San Lucido (CS). Vergo: Giuseppe Piscitello ha 29 anni ed è nato a Palermo. Alle audition ha proposto il suo inedito “Bomba”.

Giuseppe Piscitello ha 29 anni ed è nato a Palermo. Alle audition ha proposto il suo inedito “Bomba”. N.A.I.P. (Nessun Artista In Particolare): Michelangelo Mercuri, 29 anni nato a Lamezia Terme ma vive a Bologna. Suona la chitarra, la batteria, il synth, il pianoforte e la loop station. Alle audition ha presentato il suo inedito “Attenti al Loop“.

GRUPPI (giudice Manuel Agnelli)

Ecco i concorrenti categoria Gruppi:

I Little Pieces of Marmelade: Daniele, insegnante di chitarra di 25 anni, e Francesco, sound engineer, di 24 anni. Entrambi vengono da Filottrano (AN).

Daniele, insegnante di chitarra di 25 anni, e Francesco, sound engineer, di 24 anni. Entrambi vengono da Filottrano (AN). I Manitoba: Filippo 29 anni e Giorgia 26 anni di Borgo San Lorenzo (FI). Filippo, suona chitarra, basso e fa la seconda voce, mentre Giorgia, è voce e drum machine.

Filippo 29 anni e Giorgia 26 anni di Borgo San Lorenzo (FI). Filippo, suona chitarra, basso e fa la seconda voce, mentre Giorgia, è voce e drum machine. I Melancholia: band umbra di Foligno (PG) composta da Benedetta, voce, 22 anni; Fabio tastiere 24 anni; Filippo chitarra 23 anni.

Streaming e tv

Abbiamo visto i concorrenti ai LIVE di X Factor 2020, ma dove vedere le puntate in tv e live streaming? Lo show va in onda in prima serata tutti i giovedì sera (ore 21,15) a partire dal 17 settembre 2020 su Sky Uno, che trovate al canale 108 con il decoder Sky, mentre al tasto 455 con il digitale terrestre. Le varie puntate sono disponibili anche su TV8, in chiaro, al tasto 8 del telecomando del digitale terrestre ma “solo” il mercoledì sera sucessivo alla messa in onda (6 giorni dopo). Potete seguire la serata in tv ma anche in diretta streaming tramite pc, smartphone e tablet o recuperare la messa in onda con Sky Go o Now Tv.

