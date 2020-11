X Factor 2020: come si vota e regolamento terza puntata LIVE

Questa sera, giovedì 12 novembre 2020, su Sky Uno va in onda la terza puntata dei LIVE di X Factor 2020. I giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika hanno scelto i brani per i loro dieci concorrenti che stasera si esibiranno sul palco della SKY WIFI ARENA. Oltre a loro sarà il pubblico a giudicare i vari concorrenti. Come si vota per i concorrenti di X Factor 2020? Il voto durante i Live sarà disponibile tramite i seguenti canali in modo totalmente gratuito:

WEB: accedendo al sito xfactor.sky.it da desktop o da mobile, loggandosi con il proprio Sky ID oppure registrandosi. Twitter: inviando un messaggio diretto verso l’account Twitter “@XFactor_Italia” App XF 2020: scaricando gratis l’App X Factor 2020 da Apple Store o, per i dispositivi Android, da Google Play e accedendo alla sezione di voto. Per procedere al voto è necessario fare login con Sky ID o Facebook o Twitter Smartwatch: per accedere al voto è necessario fare login dall’App X Factor 2020 con Sky ID o Facebook o Twitter Decoder Sky: canale interattivo/Tasto verde (solo per STBs connessi a Internet) e Sky Q

Il numero massimo di voti esprimibili non potrà essere superiore a dieci voti per ogni sessione di voto e a cinque voti per l’eventuale sessione di voto denominata “Tilt”, con un limite complessivo di cinquanta voti a settimana. Ovviamente le varie sessioni di voto saranno aperte e chiuse dal conduttore. Siete pronti a votare il vostro cantante preferito?

Regolamento terza puntata

La terza puntata dei Live di X Factor 2020, stando alle anticipazioni, vedrà una sola eliminazione: i concorrenti in gara (10) saranno divisi in due manche. Al termine di ogni manche verrà decretato il meno votato che andrà quindi al ballottaggio finale dove sfiderà l’altro meno votato con il proprio cavallo di battaglia, l’esito dello scontro decreterà l’eliminato della serata.

Potrebbero interessarti Harry Potter e la pietra filosofale streaming e diretta tv: dove vedere il film X Factor 2020 streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata dei LIVE Doc – Nelle tue mani streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi, 12 novembre