X Factor 2020, le anticipazioni della seconda puntata delle audizioni

Torna questa sera, giovedì 24 settembre, X Factor 2020, il talent musicale di Sky giunto alla seconda puntata delle audizioni, la fase durante la quale gli aspiranti concorrenti di questa nuova edizione vengono valutati dai giudici. Per passare alle fasi successive servono almeno tre sì. Ma quali sono le anticipazioni della seconda puntata di X Factor 2020? Scopriamolo insieme. Appuntamento stasera su Sky Uno dalle 21.15.

Anticipazioni

Dopo aver scoperto nella prima puntata di settimana scorsa la nuova giuria di X Factor, prosegue la ricerca dei migliori talenti che si sfideranno nelle fasi successive del talent. A valutare le esibizioni in diretta sono i giudici Manuel Agnelli, Mika, Emma Marrone ed Hell Raton, detto Manuelito. Alessandro Cattelan, conduttore del programma per il decimo anno consecutivo, ha il compito di aprire la puntata e ad accompagnare virtualmente gli spettatori in un tour della nuova location di Cinecittà, lo storico Teatro 5, trasformato quest’anno in headquarter di #XF2020. La prima tappa è nella “waiting room”, la zona del backstage in cui i giovani artisti aspettano il loro turno, accumulando la tensione e soprattutto trovando la concentrazione prima dell’esibizione.

I giudici dovranno valutarli cercando di scovare un talento capace di sfondare nel mondo della musica. Tra i concorrenti di questa seconda puntata, secondo le anticipazioni, cantanti con storie e provenienze diverse. C’è chi studia ingegneria meccanica, chi si è laureato in filosofia, chi lavora come operaio, chi come portinaio e chi ha capito che un proprio difetto può diventare un vero e proprio punto di forza. Ad accomunarli, l’amore per l’arte e per la scrittura, attraverso cui esprimersi, ognuno con il proprio tratto distintivo, ognuno con le proprie peculiarità, ma tutti desiderosi di vivere con e per la musica. Insomma, X Factor entra nel vivo. Dal 29 ottobre cominceranno gli attesissimi Live, con il ritorno in studio (nell’ex Area Expo a Milano) del pubblico, pur se in misura contingentata.

X Factor 2020 anticipazioni, diretta tv e streaming

Dove vedere X Factor 2020 in tv e live streaming? Lo show va in onda in prima serata tutti i giovedì sera (ore 21,15) a partire dal 17 settembre 2020 su Sky Uno, che trovate al canale 108 con il decoder Sky, mentre al tasto 455 con il digitale terrestre. Le varie puntate sono disponibili anche su TV8, in chiaro, al tasto 8 del telecomando del digitale terrestre ma “solo” il venerdì sera, 24 ore dopo la messa in onda. Potete seguire la serata in tv ma anche in diretta streaming tramite pc, smartphone e tablet o recuperare la messa in onda con Sky Go o Now Tv.

Leggi anche: La nuova stagione di X Factor è un disastro

Potrebbero interessarti X Factor 2020: quante puntate (dalle audition ai live), durata, quando finisce Nero a metà 2: anticipazioni, trama e cast della terza puntata Supercoppa europea, stasera Bayern Monaco-Siviglia: dove vedere la partita