Windstorm – Ritorno alle origini: la trama del film su Canale 5

Windstorm – Ritorno alle origini è il film in onda stasera, 1 settembre 2020, su Canale 5 in prima serata dalle 21.20. La pellicola del 2017 diretta da Katja von Garnier racconta della fuga di Mika in Andalusia, in compagnia del suo inseparabile cavallo. Ma qual è la trama e di cosa parla Windstorm – Ritorno alle origini? Scopriamolo insieme.

Tutto quello che c’è da sapere sul film

Trama

Mika è una ragazza che possiede un centro terapeutico per cavalli. Il suo centro terapeutico per cavalli procede gonfie vele e l’ha resa una vera celebrità. Tuttavia, questo ruolo limita fin troppo il suo spirito libero, impedendole di passare il tempo con il suo migliore amico. Quando litiga con la nonna, decide di cavalcare fino in Andalusia, la terra da cui proviene il suo cavallo. Qui, giunge nella tenuta di Pedro dove, immersa nella steppa secca e arida, trova una fonte di acqua cristallina. Ma la tenuta rischia di chiudere e allora la ragazza, secondo la trama di Windstorm – Ritorno alle origini, cerca un modo per evitarlo: aiutata da Samantha, la figlia di Pedro, Mika ha una brillante intuizione e insieme riusciranno a salvare la tenuta.

Si tratta del terzo capitolo della serie, dopo Windstorm – Liberi nel vento e Contro ogni regola. Nel cast ritroviamo tutti gli attori più amati dai fan. Hanna Binke interpreta la protagonista Mika, mentre Jannis Niewohner è Milan. Amber Bongard interpreta Fanny, mentre Marvin Linke interpreta Sam. E ancora vediamo Thomas Sarbacher interpretare Pedro, Nicolette Krebitz è Tara e Cornelia Froboess è Maria Kaltenbach. Appuntamento dunque questa sera, 1 settembre 2020, dalle 21.20 su Canale 5.

Windstorm – Ritorno alle origini, dove vedere in tv e in streaming

Dove vedere Windstorm – Ritorno alle origini in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – martedì 1 settembre 2020 – alle ore 21,20 su Canale 5 (canale 5 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

Potrebbero interessarti Grande Fratello Vip, svelato il cast ufficiale: tutti i concorrenti Windstorm – Ritorno alle origini, il film: trama, cast e streaming Un profilo per due, il film: trama, cast, trailer e streaming