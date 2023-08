Windstorm – Contro ogni regola: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 26 agosto 2020, alle ore 21,20 (circa) su Canale 5 va in onda Windstorm – Contro ogni regola, film del 2015, diretto da Katja von Garnier, basato sul libro Windstorm – Ritorno a Kaltenbach di Carola Wimmer e sequel del film Windstorm – Liberi nel vento. Ma qual è la trama? E il cast? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Torna l’estate e Mika (Hanna Binke) si reca di nuovo alla fattoria della nonna felicissima di ritrovare Windstorm, ma scopre sul ventre dell’animale alcune ferite. La tenuta Kaltenbach è sull’orlo del fallimento e Mika decide di partecipare ad un torneo per cercare di vincere una somma in denaro così da aiutare la nonna. Windstorm, durante gli allenamenti, fugge e Mika lo ritrova in una foresta in compagnia di una cavalla bianca albina e di un ragazzo di nome Milan (Jannis Niewöhner)…

Windstorm – Contro ogni regola: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Windstorm – Contro ogni regola, ma qual è il cast del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Hanna Binke: Mika Schwarz

Nina Kronjäger: Elisabeth Schwarz

Jürgen Vogel: Philipp Schwarz

Cornelia Froboess: Maria Kaltenback

Jannis Niewöhner: Milan

Amber Bongard: Fanny

Streaming e tv

Dove vedere Windstorm – Contro ogni regola in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – sabato 26 agosto 2020 – alle ore 21,20 su Canale 5 (canale 5 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.