Dopo Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Luca Onestini e Attilio Romita, anche Wilma Goich è risultata positiva al Covid nella casa del Grande Fratello Vip. Con un comunicato ufficiale la scorsa settimana il reality aveva annunciato che si erano verificati 4 casi di positività al virus all’interno della Casa di Cinecittà. È stato Daniele Dal Moro a svelare l’aggiornamento: “Avevano detto di non dirlo”. Ma già su Twitter nelle ultime ore molti utenti che seguono il programma avevano notato un’opera di sanificazione in corso nel salone principale. Per il virologo Mauro Pistello, direttore dell’Unità di virologia dell’azienda ospedaliera universitaria di Pisa, vicepresidente della Società italiana di microbiologia, il focolaio “non è un caso strano” perché “proprio in contesti come questo esplodono i cluster”.

Parlando con Adnkronos ha paventato l’ipotesi che “se dovessero aumentare i contagi tra i concorrenti andrebbe fatto un ragionamento sulla sospensione del programma”. Daniele Dal Moro, che nell’ultima puntata andata in onda due giorni fa ha abbracciato e baciato Goich, si trovava in camera con Micol Incorvaia e Giaele De Donà quando ha rivelato l’ultima positività, che la redazione aveva chiesto di non divulgare: “Lo so per certo. Mi hanno detto di stare zitto ma lo sono stato per un’ora e mezza, ora mi sono rotto. Mi stanno monitorando” sono state le parole di Dal Moro, che hanno lasciato di sasso gli altri concorrenti Micol e Giaele.

Gli autori che vogliono nascondere la positività di Wilma ma a Daniele purtroppo non interessa #gfvip pic.twitter.com/5TuykwgDdw — letteralmente alla frutta (@marydramaa) November 16, 2022

“Per questo non la vedevo” ha commentato l’influencer. I quattro concorrenti citati, ora in isolamento, si sono collegati nella puntata di lunedì 14 novembre: stanno tutti bene. Anche Pamela Prati, che aveva lasciato la casa il giorno prima dell’annuncio, è ora positiva.