Watchmen, le anticipazioni della prima puntata della nuova serie in onda su Sky Atlantic

Arriva una nuova serie su Sky Atlantic. Watchmen, tratta dall’omonimo fumetto di Alan Moore, approda sul piccolo schermo grazie a Damon Lindelof, conosciuto per prodotti di successo come Lost e The Leftovers, che ha voluto prendere i personaggi di Moore e li ha poi portati a trent’anni di distanza dal fumetto, ambientando la vicenda ai giorni nostri.

Lunedì 28 ottobre 2019 va in onda la prima puntata con doppiaggio in italiano su Sky Atlantic, (anche se la prima puntata è stata mandata in diretta in lingua originale già il 21 ottobre ed è stata poi caricata su servizi streaming come NowTV).

Di cosa parla la prima puntata, che troverete questa sera su Sky Atlantic con doppiaggio italiano? Di seguito, le anticipazioni della prima puntata di Watchmen.

Tutto quello che c’è da sapere su Watchmen, dalla trama allo streaming

Watchmen, la trama della prima puntata | Anticipazioni

Watchmen è una serie HBO. La prima puntata s’intitola È estate e stiamo per rimanere senza ghiaccio (in lingua originale It’s Summer and We’re Running Out of Ice), e racconta della detective Angela Abar alle prese con un tentato omicidio: un suo collega ha rischiato di essere assassinato e la donna scopre che il suo attacco potrebbe essere collegato a un gruppo terroristico, noto con il nome di “Settimo Reggimento”.

Adrian Veidt è un uomo ricco, proprietario di una gigantesca tenuta, il quale in occasione di un anniversario importante riceve un regalo dai suoi fedeli servitori.

Watchmen, di cosa parla la serie tv?

Tre anni prima prendeva forma la Notte Bianca, un sanguinoso attacco realizzato da un gruppo di suprematisti bianchi contro le forze dell’ordine e le rispettive famiglie.

A distanza di tre anni, gli agenti sono costretti a girare con il volto coperto da bandane gialle per non farsi riconoscere, operando in un clima di terrore.

Il gruppo terroristico che si nasconde dietro quella strage si fa chiamare il Settimo Reggimento, un gruppo di fanatici di Rorschach che vive nell’ombra e che premedita un nuovo attacco.

I protagonisti della serie sono Angela Abar e Judd Crawford, la prima è una detective e il secondo è il capo della polizia di Tulsa, Oklahoma. I due uniranno le forze per investigare su una sparatoria che potrebbe preludere a una nuova ondata di attacchi.

In città c’è un nuovo arrivato: il so nome è Laurie Blake, agente dell’FBI che arriva in città per indagare su un omicidio.

Watchmen vi aspetta con la prima puntata, doppiata in italiano, su Sky Atlantic alle ore 21:15 lunedì 28 ottobre 2019.